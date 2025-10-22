Володимир Зеленски определи като „добър компромис“ идеята на Доналд Тръмп войната в Украйна да бъде замразена до настоящата фронтова линия.



Зеленски обаче е скептичен, че Владимир Путин ще подкрепи подобен план и е споделил това с американския държавен глава. Новината идва в момент, в който стана ясно, че Белият дом е отменил плановете за среща между президентите на Съединените щати и Русия, след като Кремъл е отхвърлил американското предложение. Малко преди това беше съобщено, че Европа и Киев работят върху план от 12 точки за спиране на войната. Той включвал гаранции за сигурността на Киев и пари за възстановяване. Предвиждало се и създаването на така наречен „мирен борд“, председателстван от Тръмп.

„Не искам да проваляме срещи. Не искам да си губя времето. Така че ще видя какво ще се случи. Ние сключихме всички тези големи мирни сделки. Всички те са мирни сделки, споразумения, солидни споразумения, всяко едно от тях. Но тази - аз казах, спрете на фронтовата линия. Отидете на линията на боевете и се оттеглете, приберете се у дома да си починете, защото имате две държави, които се избиват взаимно. Две държави, които губят от 5 до 7000 войници седмично. Така че ще видим какво ще се случи. Още не сме взели решение”, заяви американският лидер.

Редактор: Дарина Методиева