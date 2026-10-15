Разследват управителя на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в Благоевград и главната медицинска сестра за документна измама. Това съобщиха от Апелативната прокуратура в София. Според обвинението чрез документи с невярно съдържание лечебното заведение е получило неправомерно близо 20 хиляди евро от НЗОК.

Според събраните до момента данни в периода от 7 януари 2020 г. до 25 януари 2021 г. управителят П.Г. съставял направления за хоспитализация с невярно съдържание. Документите били прилагани към медицинските досиета на пациенти. Въз основа на тях болницата получавала средства от бюджета на НЗОК. Плащанията били извършвани по фактури за оказани медицински услуги, съобщават от прокуратурата.

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В хода на разследването са установени 48 отделни деяния. При 32 от тях е участвала и главната медицинска сестра Н.М., която заемала длъжността през разглеждания период.

По случая са събрани доказателства, включително свидетелски показания и експертни заключения. Разследването продължава.

Редактор: Габриела Павлова