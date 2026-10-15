„Член 4 от договора на НАТО трябва да бъде задействан заради ескалацията на напрежението в Европа и Черно море. България обаче трябва да има ясен план каква помощ да поиска от съюзниците и какви собствени способности може да предложи". Това заяви зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов пък коментира, че Русия води война срещу ЕС, която вече не е само хибридна.

По думите на Чернева България трябва да осъзнае, че е част от по-голям съюз и може да разчита на подкрепа, ако ясно заяви от каква помощ има нужда. Тя припомни случаи от последните месеци, в които страната ни е била колеблива в позициите си спрямо Русия, не е проявила солидарност с Германия по случая в Лайпциг и не е подписала декларациите на формата „Б-9“. По думите ѝ това са фактори, които може да окажат влияние върху отношенията ни със съюзниците в настоящата ситуация.

„Всички тези фактори ще се съберат сега, но трябва да си дадем сметка колко възможности е изпуснала България през годините, включително за военно сътрудничество с Турция в Черно море“, посочи Чернева.

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Според нея член 4 от договора на НАТО трябва да бъде задействан заради ескалацията на напрежението в Европа и Черно море. За целта обаче е необходимо да се формира коалиция от държави, готови да работят съвместно по последващи мерки. Чернева припомни, че на 24 февруари 2022 г. член 4 е бил задействан с участието на осем държави, които са поискали подкрепа, включително чрез системи за отбрана.

Журналистът Чавдар Стефанов коментира, че след последните атаки в румънските териториални води действията на Русия трябва да бъдат разглеждани като част от по-широк конфликт с ЕС. По думите му това вече не е само хибридна война, а конфликт, който се води и в Черно море, с цел то да се превърне във вътрешна зона на руско влияние.

Чернева отбеляза, че в европейските медии атаките в Черно море широко се приписват на Русия, докато българската позиция остава предпазлива. Според нея сега е моментът България и Румъния да излязат с конкретни предложения за общи действия и мерки за сигурност в региона. Тя обаче подчерта, че досега не е чула подобни предложения от премиера Румен Радев.

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Редактор: Дарина Методиева