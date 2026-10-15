„България очаква корабът „Челси 3“ да бъде буксиран до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им". Това заяви премиерът Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ вече стартира операция по овладяване на кораба, след като плавателният съд започна да дрейфува. Корабът е навлязъл в 12-милната зона източно от Приморско. Влошената хидрометеорологична обстановка доведе до изместване на плавателния съд в южно направление от първоначалното му местоположение.

„Надявам се днес да намерим останки от дронове“, посочи Радев в изказване пред журналисти преди началото на Европейския съвет в Брюксел. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, а резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представил и пред посланика на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало.

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Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени.

Снимка: МС

► България иска мораториум върху атаките срещу търговски кораби

България ще потърси подкрепата на европейските си партньори за обща инициатива с Румъния за прекратяване на ударите срещу цивилни плавателни съдове в Черно море.

„Вчера говорих с министър-председателя, а днес ще разговарям и с президента на Румъния, за да излезем с обща инициатива пред Съвета на ЕС за подкрепа на усилията на Румъния, България и Турция да установим Черно море като море, в което не се нанасят удари по търговски кораби“, заяви Радев.

Той подчерта, че атаките срещу цивилни плавателни съдове са недопустими. По думите му Черно море е стратегически коридор за доставките на храни, торове и енергийни ресурси, от които зависят милиони хора в Африка и Близкия изток.

Премиерът припомни, че още на 6 октомври, когато са били извършени първите атаки в българската изключителна икономическа зона, е информирал европейските лидери за случилото се по време на видеоконференция, организирана по друг повод. Според него тогава председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също е повдигнала въпроса за мораториум върху подобни нападения.

Радев призова за солидарност от страна на европейските партньори и подкрепа за предложението за прекратяване на атаките срещу цивилни кораби.

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Премиерът посочи, че България участва в противоминната група в Черно море и е сред първите държави, включили се в инициативата за единен европейски въздушен щит. На въпрос дали България ще се върне в "Коалицията на желаещите" Радев заяви, че страната подкрепя всяка коалиция, насочена към бързо прекратяване на конфликта чрез дипломация.

По отношение на евентуална среща с украинския президент Володимир Зеленски премиерът уточни, че такава заявка няма.

► Румен Радев: Подкрепяме всяко предложение за по-ниски цени на горивата

„България ще подкрепи предложения за намаляване на цените на горивата, ако те са в интерес на страната", категоричен беше Радев, като подчерта необходимостта от повече диалог и мир на фона на атаките срещу енергийни обекти в Русия и Украйна.

„Проблемът в Европа сега са високите цени на горивата. Каквото и предложение да има за гарантиране на по-ниски цени, ние ще го подкрепим, стига да е в наша полза“, заяви Радев.

По думите му той не подкрепя атаките на Русия и Украйна срещу енергийни обекти, тъй като те също допринасят за високите цени на енергията в Европа. Премиерът настоя за повече диалог и мир.

► Радев: „Лукойл“ е важен актив за България и Европа

Радев коментира и значението на рафинерията на „Лукойл“ в България. По думите му по време на видеоконференцията на 6 октомври той е поставил въпроса за бъдещето на компанията и рафинериите в контекста на високите цени на горивата и електроенергията.

Премиерът подчерта, че през последните две десетилетия Европа е закрила редица свои рафинерии и днес е силно зависима от доставките на готови горива, включително авиационно гориво. „Ние приемаме „Лукойл“ като много важен актив не само за България, но и за целия свят“, заяви Радев.

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Той посочи, че решенията за бъдещето на компанията се вземат извън България и Европейския съюз. Затова призова европейските партньори да се ангажират с темата и настоя Европа да има обща позиция при определянето на бъдещето на рафинерията.

Снимка: МС

► България подкрепя запазването на кохезионната и селскостопанската политика

Премиерът коментира и ирландското предложение за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС. Според него то дава основания за оптимизъм, тъй като предвижда запазване на кохезионната и общата селскостопанска политика.

Радев уточни, че все още има въпроси, които трябва да бъдат изчистени, но България подкрепя мерките за повишаване на европейската конкурентоспособност.

На въпрос за евентуалното завръщане на Великобритания в Европейския съюз премиерът заяви, че би подкрепил подобна стъпка. По думите му страната трябва да си направи изводите от Brexit, но присъединяването ѝ би допринесло за изграждането на по-голям и по-силен Европейски съюз.

► Минимална заплата от 1000 евро – цел без гарантирано финансиране

Радев заяви, че би искал минималната работна заплата в България да достигне поне 1000 евро, но посочи, че в момента това е труднопостижимо заради прекомерния бюджетен дефицит.

„Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме добро решение“, заяви премиерът.

Припомняме, че европейската отбрана и сигурността ще бъдат сред основните теми в започващия днес в Брюксел Европейски съвет . Държавните и правителствени ръководители на 27-те се събират на двудневна среща, която се очертава като една от най-трудните през годината. На масата са европейският бюджет, високите енергийни цени, отношенията с Китай, разширяването и сигурността. България е представена от министър-председателя Румен Радев.