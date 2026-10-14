Посланикът на Русия Елеонора Митрофанова е уверила премиера Румен Радев, че нямат информация за ударите срещу кораби в Черно море. Това заяви министър-председателят по време на изслушване в Народното събрание в сряда.

„Извиках на разговори и руския посланик след ударите. Получих уверение, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване на руски атаки по море. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина, или не", допълни Радев.

♦ Радев: България реагира адекватно при спасяването на моряците

По думите му България е показала, че има способности за бързи и навременни действия. Министър-председателят благодари на спасителните екипи, участвали в оказването на помощ на бедстващите екипажи на корабите, ударени с дронове край българския бряг. Той подчерта професионализма на службите и заяви, че България е показала готовност да реагира дори при сложни метеорологични условия.

„Искам от тази висока трибуна да благодаря на спасителните екипи от Военновъздушните сили, „Гранична полиция“, Морския спасителен център във Варна и „Морска администрация“ за изключително навременните, професионални и отговорни действия за спасяването на бедстващите моряци“, заяви Радев.

По думите му особено сложна е била обстановката при ударите на 13 октомври заради силното вълнение, намалената видимост, ниската облачност и валежите.

Радев посочи, че наред със спасяването на екипажите е необходимо да се извърши щателно разследване, което да установи причините за атаките и произхода на дроновете.

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♦ Не са открити осколки от дронове при огледа на „Ейбъл“

По думите му е направен опит за оглед на кораба „Ейбъл“, като водолази от службите са били спуснати на борда и са прекарали там повече от 30 минути. Корабът е със сериозни повреди, включително наводнено машинно отделение, което е направило операцията рискова. При огледа обаче не са открити осколки от дронове, които да позволят категорично да се установят причините за ударите.

„Направихме всичко възможно да има щателно разследване, за да установим причините за тези удари и от коя страна идват дроновете“, заяви Радев. И допълни, че България е поискала от съюзниците си в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове. Премиерът посочи, че след първите удари на 6 октомври е изпратил писма до председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и до генералния секретар на НАТО. В тях са описани случаите и е поискано съдействие за разследването, наблюдението и реакцията при подобни случаи.

♦ България, Румъния и Турция подготвят обща инициатива

Радев съобщи, че е разговарял лично и с румънския премиер, както и с турската страна. Целта е да бъде разработена обща инициатива за гарантиране на свободата на навигация и безопасността на корабоплаването в Черно море.

„Очакваме да имаме повече средства за разследване. Очакваме да имаме дълбоководни средства, които да изследват останките от двата потънали кораба“, посочи Радев.

По отношение на кораба „Челси“, премиерът съобщи, че планът е той да бъде изтеглен на буксир до края на седмицата, когато метеорологичните условия позволят това.

♦ Запасите от горива

„Искам да заявя най-отговорно, че няма място за паника и истерия. Дизел има и ще има. „Лукойл" работи надежно, месечната консумация е 190 000 тона", каза премиерът .

По думите му „Лукойл" е осигурен със суровина до средата на декември. И подчерта, че има 140 000 тона петрол в складовата база. Има и още 420 000 тона за разтоварване от три танкера, които са в българските териториални води.