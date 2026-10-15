8 моряци са в неизвестност, а други четирима са спасени след пожар на борда на търговски кораб в Черно море. Инцидентът станал днес сутринта, на около 13 морски мили от румънското пристанище Сулина.

Пожарът избухнал на командния мостик на кораба Wide Trader, плаващ под флага на Сан Марино, съобщи представител на Румънската морска администрация.

Дронове удариха танкер в Черно море

Морският координационен център към администрацията задействал спешна операция по търсене и спасяване. В района са мобилизирани специализирани морски и въздушни средства за оказване на помощ и издирване на изчезналите моряци.