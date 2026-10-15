Европейската отбрана и сигурността ще бъдат сред основните теми в започващия днес в Брюксел Европейски съвет. Държавните и правителствени ръководители на 27-те се събират на двудневна среща, която се очертава като една от най-трудните през годината. На масата са европейският бюджет, високите енергийни цени, отношенията с Китай, разширяването и сигурността.

Румъния ще разследва дали удареният кораб в Черно море е атакуван с дрон



България и Румъния настояват атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море също да бъдат разгледани от европейските лидери. Към момента няма потвърждение, че в проекта на заключенията е включена отделна точка за тези нападения. България ще бъде представена от премиера Румен Радев.

В петък към лидерите ще се присъедини украинският президент Володимир Зеленски. Той ще разговаря с Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен. На дневен ред са продължаващите руски удари, военната и финансовата помощ за Киев и санкциите срещу Москва. Допълнително напрежение създаде решението на Вашингтон временно да облекчи санкциите върху руския дизел, което европейски представители вече разкритикуваха.

Редактор: Цветина Петрова