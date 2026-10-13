"Ескалацията в Черно море може да повиши разходите за транспорт, застраховки и доставка на суров петрол, което да се отрази върху цените на горивата и храните в България", смятат икономисти. В ефира на "Твоят ден" доц. Щери Ножаров предупреди за рискове за туризма и пристанищата, докато председателят на Асоциацията за защита на потребителите Павел Майорски определи прогнозите за предстоящо поскъпване като спекулативни и призова за по-ефективен контрол върху ценообразуването.

„Контактната зона се доближава много до българските териториални води, което означава, че това ще има ефект на първо място върху туризма, който е важен за България. После е транспортът. Пристанищата във Варна и Бургас ще бъдат засегнати, тъй като са близо до контактната зона“, коментира доц. Ножаров в ефира на „Твоят ден“. По думите му забавянето на танкерите и повишаването на застрахователните премии могат да увеличат себестойността на доставките: „Всеки ден забавяне на един танкер е 100 000 долара. Тоест забавянето, когато се разпредели върху товароносимостта на кораба, ще оскъпи суровия петрол, който отива за преработка“, обясни икономистът.

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Майорски обаче посочи, че поскъпването на транспорта само по себе си не обяснява надценки от 140% при хранителните продукти, за каквито съобщи Комисията за защита на потребителите. Според него трябва да се изследва цялата верига на доставки, а не причините за поскъпването да се търсят единствено в търговските вериги. Ножаров също уточни, че показателят от 140% не означава надценка или печалба, а сравнение на ценовото равнище с това в ЕС, съобразено с паритета на покупателната способност.

Според икономистите са необходими мерки. Ножаров посочи липсата на кооперативи, недостатъчната подкрепа за земеделските производители и високото ДДС върху храните като проблеми, които могат да бъдат адресирани с политики на държавно ниво. Майорски от своя страна подчерта значението на контрола.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова