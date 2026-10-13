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Експертът обясни откъде идва разликата между продажната и изкупната цена
Затрудненото движение на стоките през Черно море и ръстът на цените на горивата води до скок на цените на стоките. През зимата ефектът от икономическите и транспортните проблеми ще се появи във всички сектори. Затова ролята на Комисията за защита на потребителите е важна. Това каза Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия в ефира на „Здравей, България”.
Той обаче посочи, че извадените от Мая Манолова примери за надценки в търговските вериги са частни случаи и не може да се правят заключения за практиките на търговците. Също така отбеляза, че разликата между покупната и продажна цена не означава печалба, нарушение и общо поведение на всички търговци. Вълканов каза още, че разликата между двете цени всъщност идва от разходите за транспорт, труд, енергия, реклама, бракуване, съхранение, обработка и др.
КЗП: Надценките в търговските вериги са от 99 до 141%
Ексепртът подчерта, че данните, които КЗП изнесе тепърва ще се проверяват.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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