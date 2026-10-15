Не знаех, че нападенията срещу търговски кораби, са били разрешени и сега трябва да се наложи мораториум. Това коментира в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев.

мораториум върху атаките срещу търговски кораби . В сряда беше съобщено, че България ще работи заедно с Турция и Румъния за

„Кой го налага, кой го спазва, кой следи за спазването му? И ако се наруши, кой ще санкционира?”, попита Георгиев.

Той критикува правителството, че не казва ясно откъде идват ударите. „Борисов е единственият политически лидер, който каза, че агресорът е Русия и опасността идва от там. Затова призовахме за разсекретяване на стенограмата от КСНС”, каза Георгиев.

Той отправи критики към премиера Румен Радев заради разговора на руския посланик.

„Демарш означава да изразиш остро негодувание или да отправиш твърдо послание към съответната страна във връзка с някакъв проблематичен въпрос, какъвто е руската агресия в Черно море. Ние не видяхме такова нещо. Ние там видяхме едно усукване – къде била логиката, каква била логиката. Ако искаш толкова високо да се чуе гласът ти, трябва много ясно публично да заявиш много категорична и наистина неподлежаща на коментар позиция. Аз не мисля, че ние видяхме подобно нещо. В този случай ние просто извикахме руския посланик, за да се уверим, че евентуално не е обидена и така да омекотим руските реакции. Видяхме резултатът само ден по-късно – още два ударени кораба. Ние затова казваме, че колкото по-меки сме с държави като Русия, толкова повече те ще виждат в нас меки цели, които могат да експлоатират”, заяви Георгиев.

Ако ГЕРБ управляваше, страната ни нямаше да напусне Коалицията на желаещите, каза още депутатът. "След ударите по кораби, нямаше и да се двоумим какви да са действията ни, включително по дипломатически път. Не сме против разследването и твърдите доказателства. Но нали не си представяме, че Русия потапя собствената си пшеница, собствените си танкери", допълни той.

По отношение на появили се заявки, че няма да бъде допуснато изпращането на български войски на фронта в Украйна, Георгиев каза, че това никога не е стояло като тема. „Не знам дали е предизборен трик, но обикновено се вади от евроскептичните фактори”, каза Георгиев.

Редактор: Ина Григорова