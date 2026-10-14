България и Германия обсъдиха атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това стана на среща на външните министри Велислава Петрова-Чамова и Йохан Вадефул в Берлин. Тема беше и сътрудничеството на двете страни в сферата на отбраната.

Министър Петрова представи пред германския си колега конкретните идеи на България, Румъния и Турция като реакция на атаките в Черно море. Министър Петрова заяви, че се работи за изясняване на произхода на дроновете и обстоятелствата около атаките. По думите ѝ сигурността в Черно море е неразривно свързана със сигурността на Европа и са необходими общи европейски действия за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. За сигурността в региона ще бъде търсено финансиране от следващата финансова рамка Европейския съюз.

„България ще работи заедно с Турция и Румъния за мораториум върху атаките срещу търговски кораби. Смятаме, че трябва да приобщим и други страни, като тук може да ни помогне Германия. Ще продължим да настояваме за този мораториум, докато той бъде постигнат”, каза Велислава Петрова. „Защитата на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването трябва да бъдат приоритет", каза още министърът. Тя посочи, че е необходим мирен изход от войната в Украйна и по-активна роля на Европейския съюз в бъдещия мирен процес, в координация със САЩ и Украйна

„Казах на моя колега, че ценим подкрепата на Германия за черноморския хъб за сигурност, който ние и Румъния поехме като инициатива в Черно море. Приоритет за нас е той да заработи и да получи необходимата финансова подкрепа. Това е дългосрочна инициатива, която да намери реализация в следващата финансова рамка”, каза още Петрова.

„Тук се предлагат възможности съвместно да правим поръчки на въоръжение, както го правим с други страни. Намираме се в началото на едно по-тясно сътрудничество в областта на отбраната и сме готови за това. Но то трябва да се договори от министерствата на отбраната на двете страни”, заяви Йохан Вадефул.

„Знаете за разговорите с „Райнметал” за инвестиция в технологии, които в бъдеще да обезпечат нашата отбранителна индустрия”, каза Велислава Петрова.

Тя оцени подкрепата на Германия за укрепването на отбранително-промишления и технологичния капацитет на България, както и на оперативните способности на въоръжените сили. Участието на България в Европейската инициатива „Небесен щит“ допринася за укрепването на европейския стълб на интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Двамата министри споделиха разбирането, че по-силната европейска отбранителна индустрия в рамките на Алианса е в общ интерес.

Обсъдено беше и развитието на Черноморския център за морска сигурност, който България и Румъния развиват съвместно с центрове във Варна и Констанца.

Снимка: МВнР

Двамата министри подчертаха потенциала за разширяване на икономическото партньорство в областта на енергетиката, иновациите и научните изследвания. Министър Петрова открои възможностите за по-тясно сътрудничество между научноизследователските институции и бизнеса, така че технологичните постижения да намират практическо приложение и да допринасят за конкурентоспособността на двете икономики.

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Свързаността също беше сред акцентите на срещата. Министър Петрова представи предстоящата Регионална среща на върха по свързаността, на която София ще бъде домакин през пролетта на 2027 г. в координация с Европейската комисия. По думите й България може да бъде естествена връзка между Европейския съюз, Турция, Черноморския регион, Южен Кавказ, Централна Азия и Близкия изток.

Снимка: МВнР

„Виждаме естествено допълване с ангажимента, който Германия вече има в Централна Азия с приноса си към Транскаспийския транспортен коридор в рамките на инициативата Global Gateway“, заяви още българският външен министър и допълни, че това ще даде възможност за идентифициране на конкретни инфраструктурни проекти, които да бъдат включени.

Министър Петрова подчерта, че разширяването на ЕС трябва да остане процес, основан на собствените заслуги, реални реформи, изпълнени критерии и спазени ангажименти. Тя изтъкна, че зачитането на основните права и недискриминацията са основни европейски ценности, а езикът на омразата и проявите на антиевропейска реторика са недопустими. „Щастливи сме да видим, че голяма част от страните показват политическа воля и готовност да спазват ангажиментите си и да постигат напредък в процеса на европейска интеграция. Това беше ясно показано с проведените тази седмица Междуправителствени конференции с Албания, Черна гора, Молдова и Украйна. Надявам се същият този импулс да продължи и с останалите държави кандидатки“, заяви българският външен министър.

В четвъртък започва и Европейски съвет. Основните теми на лидерите на ЕС в Брюксел ще бъдат икономиката, енергията, европейския бюджет и разширяването, Украйна, сигурността, миграцията и Близкия изток. Очаква се България, Румъния и Турция да излязат с общ документ, в който се излагат всички рискове от ескалацията на войната, както и извънредно обсъждане на ситуацията в Черно море.