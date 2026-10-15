Двама души на по 75 години са пострадали, след като автомобилът, с който пътували, паднал в коритото на река Арда. Пътният инцидент станал около 11:51 ч. на 14 октомври на пътя между село Търън и град Мадан.

Зад волана на лекия автомобил бил 75-годишен мъж от Неделино. По първоначална информация той изгубил контрол над управлението, вследствие на което колата напуснала пътя и паднала в реката.

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При произшествието шофьорът получил множество счупвания на ребра, а 75-годишната му спътница е с контузия на гръдния кош. Двамата пострадали са транспортирани до МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян, където са настанени за лечение. По информация на медиците няма опасност за живота им.

Редактор: Цветина Петкова