Вярващи в Мексико отправиха своите благопожелания към папа Лъв в Новата базилика „Дева Мария от Гуадалупе“ в Мексико Сити. Новината за заболяването на Светия отец разтърси католическия свят. Тази седмица стана ясно, че той има образувание на белия дроб, поради което му бе извършена операция. В момента папата се възстановява, като вече е започнал да се разхожда в болничната си стая и да се храни нормално. Заради лечението си Светият отец отмени всички свои публични прояви до 20 октомври. Въпреки това се очаква през следващия месец той да посети Уругвай, Аржентина и Перу.

„Тежко е, че е диагностициран с рак. За съжаление, добрите хора страдат най-много в този свят, но Бог има план за всичко. Той знае защо допуска тези неща да се случват", заяви Серафин Рейес.

Папа Лъв XIV с първо послание след диагнозата рак на белия дроб

„Нека Господ бъде с него и го закриля. Нека никога да не губи вярата си. Има хора, които го обичат и са загрижени за него. Със сигурност много хора ще се молят за здравето му", сподели Сара Арлет Корнехо.

Видео: "Ройтерс"

„Бог е всемогъщ и върши чудеса. Нека продължава да се бори, нека издържи всичко това. Ние го ценим и го насърчаваме да продължи напред, въпреки че ракът е много тежко и болезнено заболяване. Надявам, че няма да се предаде", каза Мария Крус Мартинес.

Редактор: Габриела Павлова