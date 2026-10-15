Служител на австрийското посолство в Албания е пострадал по време на протестите и сблъсъците в столицата Тирана, съобщиха местни медии. По тяхна информация дипломатът е получил нараняване на ръката и е потърсил медицинска помощ в болница.

На фона на напрежението американското посолство в Тирана отправи предупреждение към гражданите на САЩ заради сблъсъците в района на улица „Дуръс“ и площад „Скендербег“.

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В съобщението си от 13 октомври дипломатическата мисия предупреди, че демонстрациите може да обхванат и други райони около правителствени сгради. Посолството обърна внимание и на засиленото полицейско присъствие, възможното затваряне на пътни участъци и ограниченията на движението в албанската столица.

Редактор: Габриела Павлова