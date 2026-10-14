Най-малко 40 души бяха арестувани, а 20 са ранени след ожесточени сблъсъци между протестиращи и полицията в албанската столица Тирана. Демонстрацията започна с искания за по-добри условия в университетите, по-ниски такси и повече подкрепа за студентите.

Напрежението бързо ескалира. Протестиращите замеряха Министерството на образованието с камъни и парчета бетон, а полицията отвърна със сълзотворен газ и водни оръдия. Стигна се до счупени прозорци, разбити входове и палежи в центъра на града.

Албанската полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи студенти (ВИДЕО)

Сред ранените има полицаи, журналисти и граждани. Опозицията обвини органите на реда в насилие и призова за нов протест днес.

„Това правителство трябва да бъде свалено. Трябва да се проведат избори, да се състави временно правителство, а след това да има свободни и честни избори”, категорична беше протестиращата Брунилда Исмаили.

Редактор: Мария Барабашка