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Исканията са за по-добри условия в университетите
Най-малко 40 души бяха арестувани, а 20 са ранени след ожесточени сблъсъци между протестиращи и полицията в албанската столица Тирана. Демонстрацията започна с искания за по-добри условия в университетите, по-ниски такси и повече подкрепа за студентите.
Напрежението бързо ескалира. Протестиращите замеряха Министерството на образованието с камъни и парчета бетон, а полицията отвърна със сълзотворен газ и водни оръдия. Стигна се до счупени прозорци, разбити входове и палежи в центъра на града.
Албанската полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи студенти (ВИДЕО)
Сред ранените има полицаи, журналисти и граждани. Опозицията обвини органите на реда в насилие и призова за нов протест днес.
„Това правителство трябва да бъде свалено. Трябва да се проведат избори, да се състави временно правителство, а след това да има свободни и честни избори”, категорична беше протестиращата Брунилда Исмаили.Редактор: Мария Барабашка
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