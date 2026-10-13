Албанската полиция за борба с безредиците използва сълзотворен газ и водни оръдия, след като стотици студенти се събраха на протест в столицата Тирана. Тяхното искане е оставката на премиера Еди Рама и подобряване на образованието.

Протестиращи хвърляха камъни и счупиха прозорците на Министерството на образованието, предаде АФП. Кадри, излъчени от местни медии, показаха демонстранти, които събарят ограда и подпалват контейнери за боклук. По информация на медиите около 12 души са били арестувани.

Насилието избухва след повече от четири месеца антиправителствени протести, предизвикани от проект за луксозен туристически комплекс, свързан със семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

От края на май протестиращите се противопоставят на плановете за изграждане на луксозен хотел в крайбрежен природен резерват, свързан с дъщерята на Тръмп Иванка и съпруга ѝ Джаред Къшнър.

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Проектът предизвика недоволство заради съмнения за корупция и липса на прозрачност, а протестиращите настояват за оставката на Рама.

Студентите също се присъединиха към тези искания, но заявиха пред местни медии, че протестът е насочен и срещу условията в университетите, таксите за обучение и недостатъчната подкрепа за младите хора.

„Проблемите не се решават, като се преструваме, че не съществуват. Студентите имат въпроси, искания и много причини гласът им да бъде чут“, написа един от организаторите в Instagram.

Редактор: Габриела Павлова