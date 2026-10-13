Пореден ден на протести е обявен днес във Франция. Гимназисти продължават да настояват за по-добри условия в училищата на фона на започващите в парламента обсъждания на проектобюджета за следващата година.

Учителски синдикати призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към демонстрациите.

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Планирани са блокади в десетки градове в страната, а ученици подготвят шествие до канцеларията на премиера в Париж.

Протестите в училищата продължават вече повече от две седмици. На много места те прераснаха в безредици, а полицията временно задържа хиляди младежи.

Междувременно Грета Тунберг също протестира пред гимназия в Париж. 23- годишната шведска активистка за климата пристигна пред гимназия "Пол Елуар" в предградието "Сен Дени", където се бяха събрали и около 20 адвокати с тоги, дошли да организират жива верига в защита на гимназистите.

Редактор: Георги Иванов