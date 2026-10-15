Европа увеличава разходите си за отбрана, но успява ли да използва средствата достатъчно ефективно? Българският евродепутат Никола Минчев коментира пречките пред изграждането на обща европейска отбрана, възможностите за сътрудничество с Украйна и мястото на България в европейската военна индустрия.

Украйна не е получила навременно предупреждение за руски удари с балистични ракети срещу Киев, обяви президентът Зеленски. В същото време армията се оплака, че ограничения върху американската система „Старлинк“ са затруднили операциите с дронове.

„За съжаление, вчера Киев беше атакуван с балистична ракета. Не получихме предупреждение от нашите партньори за този удар. Обикновено получаваме подобни предупреждения и те са изключително важни, защото ни помагат да се защитаваме”, заяви Володимир Зеленски.

Вашингтон отрече да е прекъсвал предоставянето на разузнавателна информация за Украйна. Европа обаче все повече търси начини да намали зависимостта си от Америка и да укрепи отбраната си. На среща с млади журналисти в БТА евродепутатът Никола Минчев подчерта, че държавите от Съюза трябва не само да харчат повече за отбрана, но и по-разумно.

„Европа иска да даде като подтик да се харчи повече, но и по-разумно. Ако най-голямото постижение на европейската интеграция е създаването на общия пазар, това в сферата на отбраната изцяло липсва”, заяви той.

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Докато военните бюджети растат, държавите продължават да правят голяма част от поръчките си поотделно, коментира Минчев.

„Отколешната препоръка на Европейската агенция за отбрана за повишаване на общото ниво на разходи и поръчки все още не е постигната. Това си остава един голям проблем. Има го желанието да се харчи повече, да се харчи заедно, но същевременно държавите членки пазят интереса, включително и на собствените си отбранителни индустрии”, добави той.

Европа обсъжда включването на украинската отбранителна индустрия в европейската още преди евентуалното членство на страната в Евросъюза. А европейските програми за отбрана откриват възможности и пред България.

„България има сравнително сериозна отбранителна индустрия, наследена още от времето на комунизма. Предизвикателството пред Европа е да обедини отбранителното си производство, а за България това е шанс да засили позициите си в европейската военна индустрия", допълни Минчев.

Международен редактор: Боряна Петрова

Редактор: Габриела Павлова