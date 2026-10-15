Испанецът Диего Понселе постави рекорд за скоростно спускане със скейтборд. На наклонен път в Канада той успя да развие 151,83 км/ч, подобрявайки постижението на Пийт Конъли, който разви 146,73 км/ч преди девет години на същото място.

Понселе, който е двукратен световен шампион по скоростно спускане със скейтборд, заяви: „Ако един рекорд се е задържал девет години, не бива просто да го подобриш с малко - трябва да го разбиеш напълно“.

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Състезателят започнал подготовката за опита си преди четири години, но търсенето на път с необходимия наклон, който да му позволи да достигне рекордната скорост, не дало резултат. Но път 362 в Лез Ебумен, на два часа път североизточно от Квебек, се оказал истинско „чудо“.

Така той се впуснал в предизвикателството да одобри рекорда върху специално проектиран скейтборд с тегло 14 кг и обут в обувки с подметки от автомобилна гума.

Редактор: Станимира Шикова