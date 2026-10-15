Кметът на Варна Благомир Коцев свика Общинския щаб по сигурност заради зачестилите инциденти в Черно море. Повод за заседанието са и последните случаи в румънски териториални води, близо до брега.

По думите на Коцев няма повод за паника, но институциите трябва да са в повишена готовност и да действат координирано при евентуални инциденти в близост до българското крайбрежие.

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„Не искаме да създаваме паника. Потвърдено е, че няма замърсяване, което също беше един от важните моменти от „Морска администрация” в Черно Море, вследствие на атаките от дронове, които виждаме. В крайна сметка е необходимо да могат институциите да действат координирано. Искахме да видим каква е готовността им, какви са протоколите за действие и какви са оперативните им планове”, каза той.