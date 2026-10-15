Снимка: АП, БТА
Американският президент заяви, че е разпоредил на Министерството на правосъдието да настоява за най-тежкото наказание в такива случаи
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че иска смъртно наказание за всеки, който убие пожарникар.
Той направи изказването по време на обяд в Розовата градина на Белия дом, организиран в чест на пожарникарски организации.
Пентагонът няма да излъчва публично разстрела на осъден на смърт в САЩ
Тръмп съобщи, че е разпоредил на Министерството на правосъдието да настоява за смъртно наказание в подобни случаи.
Trump directs Todd Blanche to implement the death penalty for anyone who murders a firefighter https://t.co/urLagrpn6o— Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2026
„Всеки, който убие пожарникар, докато той се изкачва по стълба“, уточни американският президент.
По-рано Тръмп е призовавал за смъртно наказание и за всеки, признат за виновен в убийството на полицейски служител.Редактор: Георги Иванов
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