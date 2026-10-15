Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че иска смъртно наказание за всеки, който убие пожарникар.

Той направи изказването по време на обяд в Розовата градина на Белия дом, организиран в чест на пожарникарски организации.

Пентагонът няма да излъчва публично разстрела на осъден на смърт в САЩ

Тръмп съобщи, че е разпоредил на Министерството на правосъдието да настоява за смъртно наказание в подобни случаи.

Trump directs Todd Blanche to implement the death penalty for anyone who murders a firefighter https://t.co/urLagrpn6o — Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2026

„Всеки, който убие пожарникар, докато той се изкачва по стълба“, уточни американският президент.

По-рано Тръмп е призовавал за смъртно наказание и за всеки, признат за виновен в убийството на полицейски служител.

Редактор: Георги Иванов