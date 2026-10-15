Снимка: Стопкадър, NOVA
Това решение обяви Доналд Тръмп
Доналд Тръмп обяви, че Пентагонът няма да излъчва на живо екзекуцията чрез разстрел на извършителя на стрелбата във военната база „Форт Худ“, но близките на жертвите ще могат да я гледат лично. Това става след критики от страна на демократи и републиканци.
Някои от колегите на Тръмп от Републиканската партия, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, както и религиозни лидери и международни наблюдатели, изразиха съмнения относно плана на Пентагона да излъчва на живо екзекуцията на Нидал Хасан на 3 декември. Последните проучвания също така показаха, че мнозинството от американците са против излъчването ѝ на живо.
Ще има ли публичен разстрел на осъден на смърт в САЩ?
Хасан, бивш психиатър в американската армия, беше признат за виновен във военен процес за смъртоносната стрелба по 13 души във Форт Худ в Тексас през 2009 г.
Последната публична екзекуция в САЩ се е състояла преди почти един век, през 1936 г., когато осъден е бил обесен. Последната военна екзекуция е била преди около 60 години. Затова за политици както от Републиканската, така и от Демократическата партия, както и за редица религиозни лидери, подобно действие би било буквално крачка назад и връщане към миналото.Редактор: Никола Тунев
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