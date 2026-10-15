Доналд Тръмп обяви, че Пентагонът няма да излъчва на живо екзекуцията чрез разстрел на извършителя на стрелбата във военната база „Форт Худ“, но близките на жертвите ще могат да я гледат лично. Това става след критики от страна на демократи и републиканци.

Някои от колегите на Тръмп от Републиканската партия, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, както и религиозни лидери и международни наблюдатели, изразиха съмнения относно плана на Пентагона да излъчва на живо екзекуцията на Нидал Хасан на 3 декември. Последните проучвания също така показаха, че мнозинството от американците са против излъчването ѝ на живо.

Ще има ли публичен разстрел на осъден на смърт в САЩ?

Хасан, бивш психиатър в американската армия, беше признат за виновен във военен процес за смъртоносната стрелба по 13 души във Форт Худ в Тексас през 2009 г.

Последната публична екзекуция в САЩ се е състояла преди почти един век, през 1936 г., когато осъден е бил обесен. Последната военна екзекуция е била преди около 60 години. Затова за политици както от Републиканската, така и от Демократическата партия, както и за редица религиозни лидери, подобно действие би било буквално крачка назад и връщане към миналото.

Редактор: Никола Тунев