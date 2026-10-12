Съединените щати планират да излъчат на живо разстрел на осъден на смърт - това беше обявено от министъра на отбраната Пийт Хегсет и доведе до лавина от реакции. Публичната екзекуция е предвидена за началото на декември, когато се очаква да бъде разстрелян бившият майор в армията Нидал Хасан, убил през 2009 г. 13 войници във военната база „Форт Худ“.

Лавина от недоволство и възмущение предизвика изказването на Пийт Хегсет. Въпреки че първоначално Доналд Тръмп заяви, че е дал одобрението си, сега става ясно, че според последното му изказване пред журналисти той тепърва ще вземе окончателно решение. Всичко това се случва на фона на вълна от недоволство.

Това няма да е първият път, в който Доналд Тръмп променя решението си, след като администрацията му предприеме драстични стъпки и предизвика сериозни реакции. В случая недоволството и възмущението идват и от двете страни на политическия спектър. Подобно решение на Министерството на отбраната би било безпрецедентно в съвременната история на Съединените щати.

САЩ ще излъчат на живо първата екзекуция на военен от 65 години насам

Последната публична екзекуция в САЩ се е състояла преди почти един век, през 1936 г., когато осъден е бил обесен. Последната военна екзекуция е била преди около 60 години. Затова за политици както от Републиканската, така и от Демократическата партия, както и за редица религиозни лидери, подобно действие би било буквално крачка назад и връщане към миналото.

Според Хегсет екзекуцията трябва да бъде видяна от широка аудитория, за да се знае какви са последствията от подобни действия. Притесненията на мнозина обаче не са свързани само с хуманната страна на въпроса. Съществуват опасения, че ако екзекуцията чрез разстрел бъде излъчена публично, това може да предизвика допълнителна радикализация и да постави още човешки животи под риск.

По време на процеса срещу него Нидал Хасан заявява, че се възприема като муджахидин, или свещен воин, и че иска да бъде мъченик. Сред аргументите на републиканците, включително на представители на партията на Доналд Тръмп, е и опасението, че ако екзекуцията бъде показана публично, това по своеобразен начин ще изпълни желанието на осъдения.

Друг аргумент срещу подобно решение е, че ако САЩ излъчат екзекуцията, страната рискува да се приравни към талибаните или към авторитарни и диктаторски режими, които прибягват до подобни практики.

Тексас изпълни смъртна присъда срещу мъж след провалените опити за екзекуция на Криста Пайк

Според Amnesty International през 2025 г. са извършени най-малко 17 публични екзекуции - шест в Афганистан и 11 в Иран. Има и религиозно противоречие. Голяма част от републиканците и от основния електорат на Доналд Тръмп са силно религиозни. През последните дни католически и евангелистки лидери се обявиха срещу подобен план, като го определиха като „варварски“.

Някои от близките на жертвите също заявяват, че не виждат смисъл в публичното излъчване на екзекуцията. При нападението загинаха 13 души, а 30 бяха ранени. Част от пострадалите продължават да живеят с травмите и усложненията от атаката.

Защо САЩ изпитват затруднения при изпълнението на смъртни присъди

Казусът с Криста Пайк - осъдената на смърт жена, която оцеля след 2 смъртоносни инжекции

През последните дни имаше и много противоречия и възмущение заради друг случай, свързан с изпълнение на смъртна присъда в Съединените щати - този на Криста Пайк. 50-годишната Пайк, осъдена на смърт, вече е изписана от болницата и се намира обратно в затвора, където е била през последните 30 години. Там ще продължи да получава медицинска помощ и ще остане под наблюдение, тъй като здравословното ѝ състояние не е добро.

Според адвоката ѝ тя вече може да се изправя на крака, но все още се нуждае от помощ при ходене, тъй като е претърпяла сериозни травми. Съобщава се и за пневмония и проблеми с кръвоносните съдове.

Големият въпрос е как се е стигнало до този драматичен развой и защо осъдената е оцеляла след опитите за изпълнение на присъдата ѝ. В момента се води разследване и все още няма окончателни отговори. Според запознати веществото, което е трябвало да доведе до смъртта ѝ, не е попаднало в кръвоносната ѝ система, а в ръцете ѝ. След това са последвали часове на тежко страдание.

Криста Пайк се върна в затвора, след като оцеля при неуспешна екзекуция със смъртоносна инжекция

Защитата на Криста Пайк може да потърси отмяна на смъртната ѝ присъда на различни правни основания. Не е изключено случаят да стигне и до Върховния съд на Съединените щати.

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