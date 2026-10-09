Екзекуцията на бившия американски военен психиатър Нидал Малик Хасан, осъден на смърт за убийството на 13 души във военната база „Форт Худ“ през 2009 г., ще бъде излъчвана на живо. Това съобщиха от Пентагона, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви, че изпълнението на присъдата ще бъде публично.

Разстрелът е насрочен за 3 декември във военната база в щата Тексас. По-рано тази седмица президентът Доналд Тръмп е дал одобрението си за изпълнение на смъртната присъда.

„Ще се погрижим хората да могат да гледат. Екзекуцията ще бъде публична“, заяви Хегсет в интервю на борда на самолетоносача USS Abraham Lincoln.

След неуспешната екзекуция на Криста Пайк: Тексас изпълни нова смъртна присъда

По думите му целта е обществото да види, че подобни престъпления имат тежки последствия.

Попитан дали осъденият е отправил последни искания или е потърсил контакт с администрацията на Тръмп, министърът отговори: „Не ме интересува. Ще се видим с него на 3 декември“.

Нидал Хасан беше признат за виновен през 2013 г. за нападението във Форт Худ, при което загинаха 13 души, а над 30 бяха ранени. По време на стрелбата той беше прострелян от цивилен полицай и остана частично парализиран.

Разследването установи, че Хасан е поддържал онлайн контакти с радикалния ислямски проповедник Анвар ал Авлаки и е изразявал несъгласие с американските военни операции в Ирак и Афганистан.

27 години след 11 септември: Предполагаемият организатор на атентатите застава пред съда

Ако присъдата бъде изпълнена, това ще бъде първата екзекуция, извършена от американските въоръжени сили от 1961 г. насам. Тогава редник Джон Бенет е екзекутиран чрез обесване. От Пентагона уточниха, че предстои да бъдат оповестени допълнителни подробности за начина, по който ще бъде организирано публичното излъчване.

Редактор: Цветина Петкова