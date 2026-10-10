Криста Пайк, която оцеля след опит за екзекуция със смъртоносна инжекция в американския щат Тенеси, е изписана от болницата и върната в затвора. Това съобщиха адвокатите ѝ в официално изявление.

50-годишната Пайк е настанена обратно в рехабилитационния център „Дебора К. Джонсън” – женския затвор, в който е излежавала присъдата си в продължение на 30 години.

„Тя е благодарна на екипите за спешна помощ и на медицинския екип за грижите им при тези извънредни обстоятелства. Продължава да получава медицински грижи в затвора, а ние ще следим възстановяването ѝ”, заявиха адвокатите ѝ в събота.

САЩ ще излъчат на живо първата екзекуция на военен от 65 години насам

На 30 септември властите в Тенеси направиха опит да изпълнят смъртната присъда на Пайк чрез инжектиране на смъртоносна доза пентобарбитал. Тя обаче оцеля след прилагането на две дози от препарата и беше откарана в болница, където остана до изписването си.

Пайк е осъдена на смърт за убийството на своя съученичка – Колийн Слемър, през 1995 г. Жертвата е била пребита и намушкана с нож.

Според Центъра за информация за смъртното наказание Криста Пайк е първият известен човек, оцелял след прилагане на препаратите за смъртоносна инжекция в рамките на екзекуция.

Редактор: Дарина Методиева