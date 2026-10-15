Депутат от Хизбула заяви, че стотиците килограми взривни вещества, иззети миналата седмица от ливанските сили за сигурност, принадлежат на подкрепяната от Иран групировка. Признанието идва на фона на продължаващото напрежение около опитите на правителството да постави всички оръжия в страната под държавен контрол.

Миналата седмица ливанските власти спрели на контролно-пропускателен пункт в източната долина Бекаа автомобил, превозващ взривните вещества. Двама души, намиращи се в колата, били арестувани.

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Първоначално властите не съобщиха на кого принадлежат автомобилът и товарът, което породи опасения в Ливан, че експлозивите може да са предназначени за атентати с коли бомби или други нападения в страната.

В четвъртък депутатът от Хизбула Хасан Фадлала заяви пред журналисти в ливанския парламент, че групировката е възнамерявала да използва взривните вещества срещу Израел. Според представител на Хизбула и източник от ливанските служби за сигурност материалите са били предназначени за изработването на дронове с експлозиви, насочени срещу израелски военнослужещи.

Фадлала заяви, че Хизбула незабавно е потърсила контакт със службите за сигурност, за да уточни, че автомобилът и товарът принадлежат на групировката, и е поискала връщането на материалите и освобождаването на задържаните.

Признанието показва, че Хизбула продължава да се опитва да пренася оръжия през Ливан въпреки обещанието на правителството да постави целия оръжеен арсенал в страната под държавен контрол.

На 2 март ливанското правителство забрани военната дейност на Хизбула. Решението беше взето часове след като групировката изстреля ракети по Израел в подкрепа на Техеран, въвличайки Ливан в регионалната война, започнала с американски и израелски удари срещу Иран.

Основният маршрут за доставки на оръжие на Хизбула през Сирия беше прекъснат след свалянето от власт на съюзника на групировката - тогавашния сирийски президент Башар ал Асад - в края на 2024 г. Новите сирийски власти редовно съобщават за изземване на оръжия по границата с Ливан, които според тях са предназначени за Хизбула.

Съгласно споразумение, постигнато тази година с посредничеството на САЩ, Бейрут се е ангажирал да разоръжи Хизбула, което би трябвало да доведе до постепенно изтегляне на израелските войски от Ливан. Групировката обаче отказва да се разоръжи, докато израелски сили остават на ливанска територия. Израел продължава да нанася удари в Южен Ливан, като заявява, че целта му е Хизбула.

Редактор: Георги Иванов