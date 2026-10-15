Протестиращи се събраха пред сградата на Министерския съвет с искане за оставки на управляващите.

Според демонстрантите президентът и премиерът не успяват да се справят със създалата се ситуация във връзка с ударените и потопени от дронове кораби в българската икономическа морска зона.

Първи протест срещу кабинета "Радев"

Гражданите изразиха несъгласие и с помилванията, извършени от президента Илияна Йотова.

Редактор: Никола Тунев