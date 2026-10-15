Снимка: Стопкадър, NOVA
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Според тях властта не успява да се справят със ситуацията около ударените от дронове кораби в Черно море
Протестиращи се събраха пред сградата на Министерския съвет с искане за оставки на управляващите.
Според демонстрантите президентът и премиерът не успяват да се справят със създалата се ситуация във връзка с ударените и потопени от дронове кораби в българската икономическа морска зона.
Първи протест срещу кабинета "Радев"
Гражданите изразиха несъгласие и с помилванията, извършени от президента Илияна Йотова.Редактор: Никола Тунев
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