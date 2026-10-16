Военновъздушните сили отбелязват своя боен празник. Днес се навършват 114 години от първия полет на българската военна авиация.

По традиция годишнината ще бъде почетена с тържествен ритуал и полагане на венци пред Паметника на летеца в София. Военнослужещи и граждани ще отдадат почит пред паметта на защитниците на родното небе, загинали за свободата на България.

Българският генерал-майор Николай Русев е удостоен с американския орден „Легион за заслуги”

В церемонията ще участват военният министър Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на командния състав на ВВС и Националната гвардейска част.

Редактор: Георги Иванов