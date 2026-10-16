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На тази дата преди 114 години е осъществен първият полет на българската военна авиация
Военновъздушните сили отбелязват своя боен празник. Днес се навършват 114 години от първия полет на българската военна авиация.
По традиция годишнината ще бъде почетена с тържествен ритуал и полагане на венци пред Паметника на летеца в София. Военнослужещи и граждани ще отдадат почит пред паметта на защитниците на родното небе, загинали за свободата на България.
Българският генерал-майор Николай Русев е удостоен с американския орден „Легион за заслуги”
В церемонията ще участват военният министър Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на командния състав на ВВС и Националната гвардейска част.Редактор: Георги Иванов
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