Генерал Николай Русев е удостоен с „Легион за заслуги” (Legion of Merit – LOM) – военна награда на Въоръжените сили на САЩ. „Имам честта и привилегията да служа с достойни колеги, без които това отличие нямаше да е възможно”, написа той в своята Facebook страница.

По думите му наградата се присъжда за изключително достойно поведение при изпълнение на задълженията, забележителни заслуги и постижения. Отличието се връчва на военнослужещи от САЩ, както и на военни и политически фигури от чужди държави. Николай Русев уточни, че медалът е от името на Президента на САЩ, а декларацията (Declaration Citation for the Legion on Merit) е подписана от Министъра на войната и Министъра на ВВС на САЩ (USAF).

Какво обсъдиха началниците на ВВС на САЩ и България ген. Кен Уилсбах и генерал-майор Николай Русев

На официална церемония във Вашингтон отличието е било връчено лично от генерал Кенет Уилсбах (Gen Kenneth "CRUISER" Wilsbach) – началник-щаб на ВВС на САЩ (Chief of Staff of USAF) и действащ пилот на F-22. „Благодаря за високата оценка”, написа още Николай Русев.

Редактор: Мария Барабашка