Началникът на щаба на ВВС на САЩ генерал Кен Уилсбах прие командира на българските ВВС генерал-майор Николай Русев на официално партньорско посещение на 18 август, за да потвърдят двустранните отношения в областта на отбраната, да засилят сътрудничеството в областта на сигурността и да напреднат по общите приоритети.

В рамките на посещението Русев бе посрещнат с всички почести при пристигането си в съвместната база „Анакостия-Болинг“ във Вашингтон, след което се срещна с Уилсбах в Пентагона.

По време на срещата Уилсбах подчерта значението на дълготрайното стратегическо партньорство между САЩ и България, като отбеляза, че страната ни е ценен съюзник в НАТО и ключов фактор за сдържането и отбраната по източния фланг на Алианса. Той изрази признателност за действията на България в подкрепа на разпределението на тежестта в НАТО и нейните ангажименти към Алианса. Уилсбах похвали напредъка на българските ВВС в модернизирането на капацитета им, включително доставката и интегрирането на първите осем самолета F-16 Block 70 и модернизирането на инфраструктурата в подкрепа на флота. Той потвърди намерението на ВВС на САЩ да подпомагат тези усилия за модернизация чрез продължаващо сътрудничество.

Румен Радев се срещна с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа

След работната среща последваха разговори на ниво щаб, на които бяха обсъдени теми, включващи регионалната обстановка в областта на сигурността, обучението на пилоти на F-16 и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството и оперативната съвместимост между съюзниците.

В допълнение към ангажиментите си в Националния столичен регион, Русев посети базата на Националната гвардия „Морис“ в Аризона, където се срещна с ръководството на 162-ро крило и с личния състав на българските ВВС, преминаващ обучение за пилоти на F-16. Той посети и военновъздушната база „Нелис“ в Невада, където получи информация за учението „Ред Флаг“, Училището за оръжия на ВВС на САЩ и акробатичната група „Тъндърбърдс“ на ВВС на САЩ.

Редактор: Калина Петкова