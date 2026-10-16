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Ще бъдат обсъдени текущите военни и финансови нужди на Киев
Европейският съвет в Брюксел продължава и в петък с темите за външната политика и подкрепата за Украйна. Очаква се председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Ще бъдат обсъдени текущите военни и финансови нужди на Киев, доставката на системи за противовъздушна отбрана и оборудване, както и напредъкът на страната в процеса по присъединяване към Евросъюза. 27-те ще направят оценка на напредъка и на останалите кандидати за членство.
Отбрана, бюджет и сигурност са основните теми на Европейския съвет
Първият ден от Европейския съвет беше фокусиран главно върху икономическото бъдеще и сигурността на общността.
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