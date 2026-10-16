Петима са вече служителите на охраната, загинали при ракетна атака срещу президентския комплекс в йеменския град Аден. По информация на „Ройтерс” хутите са изстреляли 5 ракети срещу сградите.

Премиерът на страната и членовете на кабинета, които са се намирали там, не са пострадали, съобщи министърът на информацията.

Четири жертви и над 10 ранени при атака на хутите срещу президентския дворец в Аден



Свързаната с хутите агенция САБА твърди, че цел на нападението са били военен щаб, ръководен от саудитски офицери, както и складове за оръжие. Тези данни не са потвърдени от независим източник.

Редактор: Габриела Павлова