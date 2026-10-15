Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Хутите са изстреляли балистични ракети и по централния йеменски град Мариб
Най-малко четирима души бяха убити и над 10 бяха ранени при ракетна атака на хутите срещу президентския дворец в южния йеменски град Аден, където е и седалището на международно признатото правителство. Свързана с йеменските бунтовници медия по-рано в четвъртък предаде, че хутите са поразили ръководен от саудитски офицери „щаб за военни операции“ в двореца „Ал Машик“ в Аден.
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Министерството на информацията, културата и туризма каза, че премиерът Шая Зиндани и членовете на правителството на Йемен са в безопасност след ракетната атака.
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Силите на международно признатото правителство на Йемен заявиха, че хутите са изстреляли също балистични ракети и по централния град Мариб, който се намира в стратегически важен район, богат на нефт. „Терористичните милиции на хусите изстреляха няколко балистични ракети по гъстонаселения град Мариб“, пише в публикуваното в X изявление на правителствените сили.Редактор: Станимира Шикова
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