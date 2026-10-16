Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води разговори с Москва и Пекин за разоръжаване на страните с най-големи запаси от ядрени оръжия, предаде „Ройтерс”.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира Русия разполага с най-голям запас от ядрени бойни глави, следвана от САЩ и Китай. Вашингтон пък изпреварва Москва по брой на намиращите се на въоръжение ядрени бойни глави. В интервю за телевизия „Нюзмакс" Тръмп заяви, че очаква Китай „да догони” САЩ в рамките на следващите пет години.

„Всичко това е срамно, защото бих искал да постигнем ядрено разоръжаване, ако е възможно. Но ние всъщност разговаряме с Русия за това, говорим и с Китай”, заяви американският държавен глава. А „Нюзмакс" добавя, че Тръмп е разговарял с китайския си колега Си Цзинпин.

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Американският президент прави това изявление няколко месеца след изтичането на срока на действие на договора за съкращаване на стратегическите настъпателни оръжия. Подписаният през 2010 г. контракт "Нов СТАРТ" предвиждаше еднократно удължаване на срока с пет години. То беше договорено от 46-ия президент на САЩ Джо Байдън и руския държавен глава Владимир Путин.

Всяко ново удължаване би изисквало решение на изпълнителната власт за доброволно продължаване на действието на заложените в договора ограничения, отбелязва „Ройтерс”.

Редактор: Габриела Павлова