16-годишно момче откри стрелба в начално училище в град Бенд, щата Орегон. Три деца и учител са убити. Стрелецът е открит мъртъв в сградата на училището минути след първия подаден сигнал за стрелбата, заяви началникът на полицията в Бенд Майк Кранц. Заподозреният е прострелян от човек, който се е намирал на мястото и го е последвал вътре в училището.

Убитите деца са на 5, 8 и 11 години. Дете на 7 години и 54-годишен учител са били ранени и са откарани в болница в критично състояние, допълни Кранц.

Снимка: AP/Joe Kline

Нападателят, идентифициран като жител на Бенд, нахлул в училището, стреляйки по заключените врати. Човекът, подал първия сигнал на телефон 911, се намирал в автомобил близо до началното училище „Силвър Рейл“. Той съобщил, че някой стреля с дългоцевно оръжие, заяви началникът на полицията Кранц.

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След това постъпили сигнали и от хора, намиращи се в училището. Полицейските служители пристигнали на място в рамките на няколко минути. Не се знае дали нападателят е познавал някого в училището и дали самият той е учил там.

Според представител на правоохранителните органи, запознат с разследването, нападателят използвал пушка помпа, закупена от майка му.

По данни на Департамента по образованието в щата Орегон към миналата година в началното училище са били записани 459 ученици. В училището се обучават деца от подготвителната група до пети клас.

На пресконференция губернаторът на Орегон Тина Котек каза, че е съкрушена от трагедията. Тя изказа дълбока благодарност към човека, последвал нападателя и предотвратил още жертви.

Редактор: Габриела Павлова