Френски ученик простреля и рани директор и служителка с ловна пушка в училище близо до Марсилия в понеделник, съобщи местният кмет.

Възпитател в колежа „Жозеф Лаканал” обезоръжил 14-годишното момче преди пристигането на полицията, заяви пред журналисти кметът на град Обань Жан-Пиер Скилари. И двамата простреляни са настанени в болница, но без опасност за живота, добави той.

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14-годишният ученик влязъл в училището с пушка, скрита в калъф за китара. „Това дете посещава същото училище. Влязъл е с пушка - разследването ще установи как, и стрелял два пъти в коридора по посока на директора и един преподавател”, каза Скилари.

Към момента няма индикации, че стрелбата е свързана с триседмичната вълна от протести, някои от които придружени с насилие, които обхванаха гимназиите в цялата страна. Президентът Еманюел Макрон осъди тези прояви на насилие.

Редактор: Мария Барабашка