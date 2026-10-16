Мечка е била забелязана в района над Зоокът-Сандански. За това предупредиха от местната власт. За случая са уведомени - РИОСВ- Благоевград, Държавно горско стопанство – Сандански и Районно управление – Сандански.

От Общината призовават гражданите да бъдат внимателни и временно да избягват разходки в посочения район, а ако видят животното, да подадат сигнал на телефон 112.

Уловиха и преместиха и втора мечка от района на село Гьоврен

Експертите дават следните препоръки за поведение при среща с мечка:

→ Запазете спокойствие. Не бягайте, не викайте и не правете резки движения.

→ Не приближавайте животното, включително за снимки, и не се опитвайте да го храните или прогонвате.

→ Говорете спокойно. Ако мечката стои на място, отдалечете се бавно встрани, като я държите в полезрението си и ѝ оставите свободен път.

→ Ако животното тръгне към Вас, спрете и запазете спокойствие. Не хуквайте да бягате.

→ Дръжте децата близо до себе си, а най-малките деца вземете на ръце.

→ Не приближавайте мечета и никога не заставайте между тях и майка им.