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Властите отправиха препоръки към гражданите
Мечка е била забелязана в района над Зоокът-Сандански. За това предупредиха от местната власт. За случая са уведомени - РИОСВ- Благоевград, Държавно горско стопанство – Сандански и Районно управление – Сандански.
От Общината призовават гражданите да бъдат внимателни и временно да избягват разходки в посочения район, а ако видят животното, да подадат сигнал на телефон 112.
Уловиха и преместиха и втора мечка от района на село Гьоврен
Експертите дават следните препоръки за поведение при среща с мечка:
→ Запазете спокойствие. Не бягайте, не викайте и не правете резки движения.
→ Не приближавайте животното, включително за снимки, и не се опитвайте да го храните или прогонвате.
→ Говорете спокойно. Ако мечката стои на място, отдалечете се бавно встрани, като я държите в полезрението си и ѝ оставите свободен път.
→ Ако животното тръгне към Вас, спрете и запазете спокойствие. Не хуквайте да бягате.
→ Дръжте децата близо до себе си, а най-малките деца вземете на ръце.
→ Не приближавайте мечета и никога не заставайте между тях и майка им.
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