Втората от двете кафяви мечки, които многократно навлизаха в района на девинското село Гьоврен през последния месец, е била уловена и преместена в нощта срещу петък. Първата беше хваната на 14 октомври.

Действията са предприети с цел гарантиране на безопасността на хората и са осъществени със съдействието на служители на Държавно горско стопанство (ДГС) – Триград, Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Чепино“, ДЛС „Кормисош“ и ДЛС „Извора“ към ЮЦДП.

Уловиха и преместиха мечката, която слизаше в родопското село Гьоврен

И двете мечки са преместени на територията на ДЛС „Кормисош“ – в райони без населени места, с условия, подходящи за обитаване от кафява мечка.