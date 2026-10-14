Една от двете млади кафяви мечки, които многократно навлизаха в района на село Гьоврен, община Девин, през последния месец беше уловена и преместена в съвместна акция на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, Южноцентралното държавно предприятие и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян.

Действията са предприети с цел гарантиране на безопасността на хората и са осъществени със съдействието на служители на Държавно горско стопанство – Триград и Държавно ловно стопанство Чепино към ЮЦДП, въз основа на разрешително за улавяне и преместване, издадено от МЗХ.

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След улавянето мечката е транспортирана и освободена на територията на Държавно ловно стопанство „Кормисош“ в район без населени места с подходящи условия за обитаване от кафява мечка.

Снимка: ЮЦДП-Смолян

Представители на компетентните институции остават в района на село Гьоврен, като при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки.

Редактор: Цвета Лазаркова