Нуждаем се от национална система за противодействие на дронове, която да бъде част от цялостната система за защита на въздушното ни пространство. Това заяви в „Твоят ден“ на NOVA NEWS вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете и бивш ръководител на дирекция „НАТО“ в Министерството на отбраната полковник Иван Миланов. „За радост нашите ръководители започнаха да осъзнават тази нужда, но защо трябваше да се изчаква толкова дълго време? Ние предупреждаваме вече повече от година“, посочи той.

По думите му още след 1989 г. състоянието на българската армия е започнало да се влошава и тя е била маргинализирана. „Ние поехме ангажимент пред НАТО да отделяме най-малко 2,5% от БВП за въоръжените сили, но той не беше изпълнен. В крайна сметка стигнахме до 1,9% максимум и после падна под 1%“, посочи полк. Миланов.

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Според него е изключително важно България да осъзнае, че трябва да бъдат предприети спешни мерки и оправданието, че няма средства „просто не е вярно“. „Имаше достатъчно средства, имахме изготвени планове, бяха съгласувани в НАТО и трябваше да ги приведем в изпълнение. Но средствата бяха отклонени, не и без помощта на външни фактори, за други „по-належащи“ дейности от нашата национална сигурност“, заяви той.

Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов коментира, че армията не е разследваща организация, а е отбранителна и възспираща организация. „И тя трябва да изпълни точно тази задача – да възспре последваща агресия и, ако продължат директните атаки по територия на НАТО, да сме готови да отбраняваме нашите граждани. Русия най-вероятно ще продължи с ударите по Украйна и по цели в Черно море докато разполага с ракети, самолети и дронове, докато ние не покажем решителност чрез нашето разузнаване, противовъздушна, противоракетна отбрана и антидрон защита, че това е недопустимо“, категоричен беше той.

По думите на бившия министър на отбраната последните действия по ускореното повишаване на отбранителните способности на България са в правилна посока, защото в кратък срок това може да се случи само с разполагане на системи от държави съюзници. „Най-ефективната защита срещу руската заплаха е помощта за Украйна и нарастващите санкции за Русия. Вярвам, че след лутане и забавяне, след редица погрешни решения, е дошло време за решителни действия от страна на нашето правителство и президент, в посоката, която очертахме още 2014 година“, заяви Шаламанов.

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Полк. Иван Миланов обърна внимание, че никой не говори за защитата на гражданите. „Преди съществуваше много сериозна система за обучение и подготовка на населението при кризи и заплахи. Днес това нещо го няма, то съществува като отдел в дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в МВР. Никой не знае в какво състояние са съоръженията за защита, кой къде трябва да отиде по райони, как трябва да действа“, предупреди той. По думите му категорично не трябва да се всява паника, а трябва да се създаде организация.

Според Велизар Шаламанов трябва да се търси начин управлението на България да се съсредоточи върху българския национален интерес, а не върху интересите на Русия или други държави. „Като страна член на НАТО и ЕС да използва тези инструменти в интерес на българските граждани днес. И ако това правителство няма визия, няма капацитет, то тогава трябва да бъдат взети решения, които са в защита на българските граждани“, посочи бившият министър на отбраната.

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Редактор: Цвета Лазаркова