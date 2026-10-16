Снимка: БТА
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Според журналиста Владимир Митев общата заплаха в Черно море сближава двете държави
Румънските медии и експерти демонстрират по-положително отношение към България и инициативите на премиера Румен Радев за сигурността в Черно море след срещата му с президента на северната ни съседка Никушор Дан и главния секретар на НАТО Марк Рюте. Това коментира журналистът и основател на българо-румънския сайт „Мостът на приятелството“ Владимир Митев в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS. Според него това е знак за задълбочаващото се сътрудничество между двете държави на фона на нарастващата заплаха в региона. Промяната е любопитна и заради досегашните резерви на румънците към Радев.
„Наблюдаваме нещо, което вече се случи веднъж, когато Русия навлезе в Украйна през 2022 г. Тогава тази обща заплаха за България и Румъния доведе до ситуация, в която двете страни започнаха да се сближават политически. Това сближаване продължава и до днес“, коментира Митев.
По думите му досега в румънските медии и сред експертите е имало резервираност, а понякога и враждебност към Румен Радев заради възприемането му като политик, отворен към Изтока. „Това сега не се забелязва в румънските медии. Дори по-скоро хора, които като че ли са антируски настроени, говорят позитивно за тези негови инициативи“, отбеляза журналистът.
Румен Радев и Никушор Дан разговаряха с Марк Рюте за сигурността в Черно море
Митев посочи, че ескалацията в Черно море се случва в момент, когато Румъния вече е изправена пред сериозни вътрешни проблеми. Страната е в политическа криза от пролетта, има затруднения в енергетиката и изпитва финансов натиск.
На този фон журналистът открои и промяна в начина, по който съседите оценяват развитието на България: „Неочаквано, може би, но в Румъния дълго време имаше мнение, че са много успешни в икономически план и в други отношения. Но тази година има много позитивни статии за България”, каза Митев.
По думите му тази промяна във възприятията е свързана и с трудностите, които усещат самите румънци. Намаляването на потреблението и доходите, както и съкращенията, предприети от правителството, поставят под натиск хора и бизнеси, които досега са разчитали на услуги и туризъм.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
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