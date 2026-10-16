Японската метеорологична агенция издаде предупреждение за земетресение с магнитуд 9,9 на Курилските острови, но го отмени осем минути по-късно. Експертите бързо установили, че са надценили силата на регистрирания в района трус с магнитуд 6,9. Предупреждението е издадено в 12:40 ч. местно време, съобщи Fuji News Network.

Земетресение с магнитуд 6,9 разтърси Камчатка

На пресконференция по темата агенцията се извини за недоразумението и съобщи, че разследва причините за погрешната оценка. Тя изключи възможността за кибератака.

🇯🇵 | La agencia meteorológica de Japón emitió por error una advertencia sobre un terremoto masivo de magnitud 9.9, lo que aparentemente llevó a los parques de Tokio Disney a entrar en modo de emergencia. https://t.co/WBXkqsWYjq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2026

Редактор: Габриела Павлова