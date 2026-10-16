Земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси полуостров Камчатка в Русия, близо до тихоокеанското крайбрежие, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Трусът е регистриран в 15:35 ч. местно време (06:35 българско) на около 76 км североизточно от Озерновски, близо до южния край на полуострова. Огнището е било на дълбочина 143,2 км.

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Панама

Към момента няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети. Американската система за предупреждение за цунами съобщи, че не се очаква такова.

Редактор: Габриела Павлова