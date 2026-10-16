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Огнището е било на дълбочина 143,2 км
Земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси полуостров Камчатка в Русия, близо до тихоокеанското крайбрежие, съобщи Геоложката служба на САЩ.
Трусът е регистриран в 15:35 ч. местно време (06:35 българско) на около 76 км североизточно от Озерновски, близо до южния край на полуострова. Огнището е било на дълбочина 143,2 км.
Земетресение с магнитуд 6 разтърси Панама
Към момента няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети. Американската система за предупреждение за цунами съобщи, че не се очаква такова.Редактор: Габриела Павлова
Източник: БГНЕС
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