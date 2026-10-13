Земетресение с магнитуд 6 разтърси Панама, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Земетресението е било на дълбочина 35 километра.

Над 200 вторични труса разтърсиха Панама след разрушителното земетресение

То последва труса от петък с магнитуд 7,7, който нанесе щети на стотици жилища и инфраструктурни обекти в централните провинции на страната. Ранени тогава бяха 27 души. Правителството обяви извънредно положение в национален мащаб през уикенда.

Редактор: Ивета Костадинова