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То последва труса от петък с магнитуд 7,7, който нанесе щети на стотици жилища и инфраструктурни обекти в централните провинции на страната
Земетресение с магнитуд 6 разтърси Панама, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.
Земетресението е било на дълбочина 35 километра.
Над 200 вторични труса разтърсиха Панама след разрушителното земетресение
То последва труса от петък с магнитуд 7,7, който нанесе щети на стотици жилища и инфраструктурни обекти в централните провинции на страната. Ранени тогава бяха 27 души. Правителството обяви извънредно положение в национален мащаб през уикенда.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Габриела Големанска, БТА
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