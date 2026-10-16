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Оттам са установили, че са надценили силата на регистрираното земетресение
Японската метеорологична агенция издаде предупреждение за земетресение с магнитуд 9,9 на Курилските острови, но го отмени осем минути по-късно. Експертите бързо установили, че са надценили силата на регистрирания в района трус с магнитуд 6,9. Предупреждението е издадено в 12:40 ч. местно време, съобщи Fuji News Network.
Земетресение с магнитуд 6,9 разтърси Камчатка
На пресконференция по темата агенцията се извини за недоразумението и съобщи, че разследва причините за погрешната оценка. Тя изключи възможността за кибератака.Редактор: Габриела Павлова
Източник: БГНЕС
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