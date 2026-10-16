Вторият ден на Европейския съвет, който се провежда в Брюксел, започна с категорично послание към Русия. В присъствието на украинския президент Володимир Зеленски, Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС подготвя 22-рия пакет от санкции и няма да отмени нито една, докато Москва не спре войната.

Фон дер Лайен припомни, че Европа е подкрепила предложеното от Тръмп енергийно примирие, но Русия не го е спазила нито за минута.

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Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също призова за засилване на натиска върху Москва.

Замразените руски активи отново са на дневен ред като възможен източник за финансиране на Украйна. Лидерите обсъждат и европейската сигурност, включително ситуацията в Черно море след атаките срещу търговски кораби край България и Румъния.

„Ние подкрепихме енергийното прекратяване на огъня на президента Тръмп. Но видяхме, че Русия не го зачете, нито за една минута. Вместо това, засили ударите. Затова трябва да увеличим натиска върху нея. В момента работим по 22-рия пакет от санкции и едно нещо е абсолютно ясно: няма да отменим нито една, освен ако Русия не спре войната”, заяви Урсула фон дер Лайен.