Въздушният трафик в Италия беше сериозно нарушен в ранните часове днес заради поредица от проблеми с мрежата за предаване на данни. В резултат на това някои полети бяха забавени, а други бяха отменени, предаде италианската информационна агенция АНСА.

На летище „Фиумичино“ в Рим например към момента на публикуване бяха отменени четири заминаващи полета – до Милано „Линате“, Рияд, Тирана и Триест. Около 20 други полета бяха забавени с между 15 минути и един час.

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На пътниците беше препоръчано да проверят при авиокомпаниите си дали има промени в разписанието на полетите им.

Италианската компания за управление на въздушното движение ENAV съобщи, че капацитетът за обслужване на въздушния трафик е намалял наполовина. От компанията изключиха възможността причината да е кибератака или саботаж

Редактор: Габриела Павлова