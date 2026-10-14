Тревогата е била предизвикана от активирането на авиационния код 7500, разследват и бомбена заплаха

Пътнически самолет на индийската авиокомпания Air India, изпълняващ полет от Франкфурт до Ню Делхи, беше отклонен към летището в Джайпур след сигнал за предполагаемо отвличане. Машината се приземи безопасно и всички 306 души на борда са невредими, съобщават The Indian Express и Hindustan Times.

Инцидентът е станал по време на полет AI2030, изпълняван със самолет Boeing 787-9 Dreamliner. Вместо да продължи към крайната си дестинация в индийската столица, екипажът насочил машината към Джайпур, където е извършено безопасно кацане.

Самолет, пътуващ от Дубай към Тел Авив, подаде сигнал за възможно отвличане

По информация на The Indian Express тревогата била предизвикана от активирането на авиационния код 7500, който се използва за обозначаване на отвличане или друга незаконна намеса в управлението на самолет.

Въпреки първоначалната тревога няма потвърждение за действителен опит за отвличане.

Според The Indian Express се разглежда и възможността аварийният код да е бил активиран неволно от пилотите. Hindustan Times също съобщава за предполагаема заплаха за сигурността, като цитира представител на летището в Джайпур. По информация на изданието сигналът бил свързан с възможно отвличане, а не с потвърдена бомбена заплаха.

India Today посочва, че авиационните власти проверяват обстоятелствата около активирането на аварийния код. Няма данни за пострадали пътници или членове на екипажа. Причината за подадения сигнал остава предмет на проверка.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Indian Express и Hindustan Times

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