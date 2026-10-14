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Тревогата е била предизвикана от активирането на авиационния код 7500, разследват и бомбена заплаха
Пътнически самолет на индийската авиокомпания Air India, изпълняващ полет от Франкфурт до Ню Делхи, беше отклонен към летището в Джайпур след сигнал за предполагаемо отвличане. Машината се приземи безопасно и всички 306 души на борда са невредими, съобщават The Indian Express и Hindustan Times.
Инцидентът е станал по време на полет AI2030, изпълняван със самолет Boeing 787-9 Dreamliner. Вместо да продължи към крайната си дестинация в индийската столица, екипажът насочил машината към Джайпур, където е извършено безопасно кацане.
Самолет, пътуващ от Дубай към Тел Авив, подаде сигнал за възможно отвличане
По информация на The Indian Express тревогата била предизвикана от активирането на авиационния код 7500, който се използва за обозначаване на отвличане или друга незаконна намеса в управлението на самолет.
🚨 A tense situation aboard an Air India flight! AI2030 (Frankfurt–Delhi) was diverted to Jaipur after a brief Squawk 7500 transmission triggered a security alert. Thankfully, the Boeing 787-9 landed safely, and all ~306 passengers and crew are reported safe. 🙏🇮🇳 A reminder of how much responsibility rests on pilots and aviation security teams. Honest question: Should airlines publicly explain such incidents in detail once passengers are safe, or should security concerns limit what gets disclosed? 👇 #AirIndia https://t.co/1Ycq7hPwIV— APS (@AkshitPRSingh97) October 14, 2026
Въпреки първоначалната тревога няма потвърждение за действителен опит за отвличане.
#AirIndia AI2030 (Frankfurt–Delhi) diverted to Jaipur after the pilot briefly transmitted Squawk Code 7500 (unlawful interference/hijack alert). ✅ Boeing 787-9 landed safely ~9:35 AM. 🔒 Moved to isolation bay for security checks. 👥 All ~306 passengers & crew safe and deboarded.— pardeep jakhar (@jakharpardeep) October 14, 2026
Според The Indian Express се разглежда и възможността аварийният код да е бил активиран неволно от пилотите. Hindustan Times също съобщава за предполагаема заплаха за сигурността, като цитира представител на летището в Джайпур. По информация на изданието сигналът бил свързан с възможно отвличане, а не с потвърдена бомбена заплаха.
India Today посочва, че авиационните власти проверяват обстоятелствата около активирането на аварийния код. Няма данни за пострадали пътници или членове на екипажа. Причината за подадения сигнал остава предмет на проверка.Редактор: Цветина Петкова
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