НАТО разполага с многократно по-големи конвенционални военни способности от Русия, а Москва е наясно, че пряк военен сблъсък с Алианса би бил изключително рискован. Това заяви върховният главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич в интервю за „Шпигел“.

Американският генерал изрази увереност, че Русия няма да предприеме широкомащабна конвенционална военна операция срещу европейските държави. Според него именно значителното военно превъзходство на НАТО е основната причина Кремъл да избягва открита конфронтация и вместо това да използва други средства за натиск.

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Гринкевич посочи, че при евентуален мащабен конфликт Алиансът би могъл да разчита на военни способности, които значително надвишават руските. Като примери той изтъкна модерните изтребители F-35, с каквито Москва не разполага, както и превъзходството на НАТО по отношение на съвременните ескадрени миноносци и подводници.

По думите му това съотношение на силите има решаваща възпираща роля. За да бъде запазено обаче, държавите членки трябва да продължат да инвестират в модернизацията на армиите си, да провеждат големи съвместни учения и да демонстрират готовността си за реакция при евентуална заплаха.

Защо Кремъл прибягва до саботажи?

Според висшия военен командир Владимир Путин използва действия, които остават под прага на открития военен конфликт, тъй като не желае директен сблъсък с НАТО.

Гринкевич постави под въпрос и широкото използване на понятието „хибридни атаки“, което според него често не дава достатъчно ясна представа за характера на конкретните действия.

„Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Саботажите, палежите или терористичните нападения са точни определения, на които съответстват ясни мерки за противодействие“, подчерта генералът.

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Той смята, че ясното назоваване на подобни действия е важно, за да могат държавите да предприемат конкретни мерки за сигурност, вместо да ги обединяват под твърде общи определения.

„Путин играе опасна игра“

В интервюто беше засегнат и въпросът дали Европа вече се намира в състояние на война с Русия. В отговор Гринкевич предупреди, че руският президент води опасна политика, насочена не само срещу сигурността на европейските държави, но и срещу обществените нагласи в тях.

Според генерала една от основните цели на Кремъл е да създаде страх сред европейските граждани и да ги убеди, че продължаващата подкрепа за Украйна може да въвлече държавите им в пряк военен конфликт с Русия.

„Той иска да убеди нашите граждани, че е опасно да подкрепят Украйна и че това може да доведе до война с Русия“, заяви Гринкевич. Въпреки това командващият силите на НАТО в Европа смята, че засега подобна стратегия не постига желания от Москва резултат. Генералът подчерта, че запазването на военното превъзходство и единството на Алианса остава от ключово значение за предотвратяването на пряка конфронтация с Русия.

Редактор: Цветина Петкова