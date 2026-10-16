В последния ден от работната седмица в предаването „Пресечна точка” актуалните теми от деня коментираха журналистът Диана Костова, имотният консултант Иво Димовски и предприемачът Марк Цеков.

Първата от тях беше протестът на КНСБ с искане за по-високи доходи . След това гостите коментираха еврокласация, според която София е най-добрата уикенд дестинация.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова