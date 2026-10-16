Коментар на Диана Костова, Иво Димовски и Марк Цеков

В последния ден от работната седмица в предаването „Пресечна точка” актуалните теми от деня коментираха журналистът Диана Костова, имотният консултант Иво Димовски  и предприемачът Марк Цеков. 

Първата от тях беше протестът на КНСБ с искане за по-високи доходи. След това гостите коментираха еврокласация, според която София е най-добрата уикенд дестинация.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова

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